Депутаты горсовета приняли бюджет Николаева на 2023 год – расходов больше, чем доходов

Депутаты городского совета приняли бюджет города Николаева на 2023 год.

За соответствующее решение проголосовали 35 депутатов на сессии Николаевского городского совета во вторник, 22 ноября.

Директор департамента финансов Вера Святелик, выступавшая докладчиком по данному вопросу, сообщила, что планирование бюджета на 2023 год было очень сложным и бюджет фактически военный. Вместе с тем направления расходов в следующем году жестко определяются действующим законодательством.

В соответствии с проектом решения «О бюджете Николаевской городской территориальной громады на 2023 год» доходы бюджета Николаевской городской территориальной громады составляют 4,849 миллиарда гривен , в том числе доходы общего фонда бюджета – 4,77 миллиарда гривен и доходы специального фонда бюджета – 78,4 миллиона гривен .

Расходы бюджета составляют 5,117 миллиарда гривен, в том числе расходы общего фонда бюджета – 4,117 миллиарда гривен и расходы специального фонда бюджета – 999,476 миллионов гривен.