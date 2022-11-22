Городские власти Николаева не тратили кредитные ₴150 миллионов, которые взяли в прошлом году для ремонта дорог города

Улица 2-я Набережная в Николаеве осенью прошлого года Николаевский городской совет не потратил никаких средств с кредита в 150 миллионов гривен, который был взят городским советом в августе 2021 года на ремонт дорог в городе.

Об этом заявила директор департамента финансов ММР Вера Святелик во время сессии горсовета во вторник, 22 ноября.

– Эти средства стоят в бюджете, начиная с мая. Однако, в связи с военными действиями, военным временем ни копейки не было взято. Эти деньги в бюджете есть, но фактически получены не были, – заявила Святелик, отвечая на вопросы депутата Елены Киселевой.

Также Святелик подтвердила тезис Киселевой, что проценты за пользование кредитом не выплачивались.

Напомним, что идея взять кредит на ремонт дорог, так как в бюджете недостаточного средства из-за пандемии, возникла у мэра Александра Сенкевича в марте прошлого года.

Бюджетная комиссия горсовета Николаева сначала не видела целесообразности брать в кредит ₴ 150 миллионов, но затем дала свое согласие. В августе 2021 депутаты Николаевского горсовета поддержали решение взять ₴ 150 миллионов в кредит на капремонт дорог под 11,5% годовых.

В октябре 2021 года департамент ЖКХ представил депутатам Николаевского городского совета пообъектный перечень дорог, которые собирались отремонтировать за бюджетные и, в том числе, кредитные 150 миллионов гривен.

Наибольшую сумму – 50,8 миллионов на сами работы и 880 тысяч на изготовление ПКД – планировалось потратить на капремонт дорожного покрытия по улице 2-я Набережная. Следует добавить, что недавно на этой улице начались ремонтные работы.