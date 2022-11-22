Еврокомиссия выделит 2,5 миллиарда евро на восстановление Украины

Европейская комиссия приняла решение выделить Украине дополнительно 2,5 миллиарда евро - их потратят на восстановление страны.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она также подчеркнула, что Еврокомиссия будет «поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

«Мы планируем 18 миллиардов евро на 2023 год с регулярным выделением средств. Для срочного ремонта и быстрого восстановления, ведущего к успешной реконструкции», — написала она.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделит Украине $195 миллионов на закупку газа.