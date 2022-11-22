СБУ задержала коллаборанта, который заставлял мирных жителей Херсона головать за вступление в состав рф на псевдореферендуме

Служба безопасности в Херсоне задержали представителя «избирательной комиссии», которую захватчики создали во время захвата города. Это псевдоучреждение выполняло задачи кремля по организации и проведению незаконного референдума о якобы присоединении временно оккупированного региона к россии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Коллаборант собирал «голоса» для фейкового голосования.

«Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призвал людей проголосовать за кремлевский проект. В случае несогласия злоумышленник угрожал гражданам физической расправой и звал «в помощь» вооруженных оккупантов, которые «чередовали» у подъезда», - добавили в сообщении.

Оформленные под дулами автоматов «бюллетени» коллаборант передавал местной оккупационной администрации для дальнейшей фальсификации результатов фейкового плебисцита.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и отправился с ними на сотрудничество. За это его назначили на должность с денежным содержанием за счет агрессора.

Следователи сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенная по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

Напомним, как в Херсоне нашли списки коллаборантов, которые отправились служить в оккупационную полицию.