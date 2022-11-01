В Николаеве «Детский городок «Сказка» присоединили к Городскому дворцу культуры и торжественных событий, чтобы сэкономить ₴715 тысяч в год

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22.11.2022 16:04

https://niklife.com.ua/ru/citylook/75146

Фотофакт