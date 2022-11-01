На сайте горсовета опубликовали проект бюджета Николаева на 2023 год: На что пойдут деньги николаевцев

На сайте Николаевского городского совета опубликован проект бюджета на 2023 год, который поддержали депутаты.

Ознакомиться с проектом бюджета можно по ссылке.

Стоит отметить, что бюджет - основной документ, на основании которого определяются правила того, как будут тратиться деньги. Поэтому приведем основные показатели того, как планируется тратить налоги николаевцев в мэрии Николаева в 2023 году.

Всего команда городского головы Александра Сенкевича планирует в следующем году получить 4 миллиарда 849 миллионов 251 тысячу 188 гривен. Почти половина из этой суммы – налоги с выплат военнослужащих (2 миллиарда 489 миллионов 970 тысяч гривен). При этом для содержания города нужно больше денег, чем мэрия ожидет получить, то есть в бюджет на следующий год заложен дефицит в размере почти 268 миллионов гривен.

В проекте бюджета отмечено, что в случае получения субвенций или других поступлений, или наоборот, при передаче городских доходов другим бюджетам, Сенкевич может принимать решения единолично. Также мэр получил право перераспределять средства между департаментами и управлениями.

«С целью обеспечения непрерывности бюджетного процесса и бесперебойного проведения расходов предоставить право городскому голове при условии внесения изменений в объемы межбюджетных трансфертов из других бюджетов проводить своим распоряжением соответствующее увеличение или уменьшение доходной, расходной частей бюджета Николаевской городской территориальной общины или источников финансирования, распределение изменений в расходы между главными распорядителями средств, а также перераспределять в пределах одной субвенции объемы утвержденных городским советом с учетом изменений бюджетных назначений между кодами программной классификации расходов и кредитования местных бюджетов и экономической классификации расходов исходя из фактически начисленных объемов соответствующих пособий населению и компенсаций», - говорится в проекте.

Также депутаты разрешили Департаменту финансов вкладывать свободные деньги на депозит и получать кредиты, а другим департаментам и управлениям позволили пополнять уставные капиталы коммунальных предприятий.

Количество работников горсовета остается неизменным:

«Утвердить общую численность аппарата Николаевского городского совета и исполнительных органов Николаевского городского совета в количестве 1074 штатных единиц», - предлагается в документе.

Резервный фонд бюджета Николаевской громады на 2023 год предлагают установить в размере 50 миллионов гривен.

Сумма, которую громада Николаева должна передать Государственному бюджету в качестве реверсной дотации – 468 миллионов 801 тысяча 200 гривен. Еще 10 миллионов горсовет планирует передать в областной бюджет.

Что касается капитальных расходов, то у Сенкевича решили выделить 25 миллионов на создание информационной сети «Безопасный город», 11 миллионов на реконструкцию с термосанацией и термомодернизацией объектов. Еще 24,2 миллиона планируют выделить управлению капитального строительства.

Интересно, что в опубликованном варианте нет пяти пунктов проекта бюджета.