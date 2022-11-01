США выделят Украине $4,5 миллиарда на социальные выплаты и зарплаты медикам и учителям

Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.

Об этом говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен, передает «ЕП».

«Сегодня Соединенные Штаты продолжили отстаивать свою непоколебимую приверженность Украине, мобилизовав дополнительные 4,5 миллиарда долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки», - говорится в заявлении.

Средства начнут выплачиваться в ближайшие недели и помогут правительству Украины поддержать основные государственные услуги, включая заработную плату работникам больниц, государственным служащим и учителям, а также социальную помощь для пожилых людей и уязвимых слоев населения.

«В сочетании с нашей помощью по безопасности и безграничной храбростью украинского народа эти средства являются критически важным инструментом в противостоянии Украины неспровоцированному вторжению путина», - заявили в Минфине США.

Эти выплаты доведут общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США до $13 миллиардов, все в виде грантов.

«В дополнение к предоставлению экономической поддержки, Министерство финансов и правительство США будут продолжать использовать все наши инструменты, включая нашу историческую коалицию санкций, чтобы ослабить военную машину путина», - заявила Йеллен.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделит 2,5 миллиарда евро на восстановление Украины