США предоставят Украине $400 миллионов военной помощи

Президент США Джо Байден в среду, 23 ноября, поручил Госдепартаменту предоставить Украине 400 миллионов долларов военной помощи.

Об этом сообщает Белый дом.

«Я поручаю государственному секретарю... распорядиться выделением до 400 миллионов долларов на оборонные статьи и услуги министерства обороны, а также на военное образование и тренировки, чтобы оказать помощь Украине и принимать решения, необходимые в соответствии с такими разделами, чтобы направить такое выделение (средств)», - говорится в сообщении.