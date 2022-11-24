Европарламент поддержал выделение €18 миллиардов для Украины

Европарламент 24 ноября одобрил выделение кредита в размере 18 миллиардов евро в поддержку Украины во время войны с рф.

Об этом говорится в сообщении Европарламента.

Отмечается, что эти 18 млрд евро покроют примерно половину ежемесячной потребности Украины в финансировании в размере 3-4 млрд евро в 2023 году. Согласно предложению Еврокомиссии, деньги пойдут на поддержку основных государственных услуг – таких как работа больниц, школ и предоставление жилья для переселенцев, макроэкономическая стабильность и восстановление критической инфраструктуры, разрушенной россией. Кредит, который привлечет ЕС с финансовых рынков, будет предоставляться ежеквартальными платежами, с непрерывностью и предсказуемостью, что является необходимым условием для того, чтобы удержать Украину на плаву в условиях войны.

Кредит обусловлен для Украины. Он требует проведения реформ, направленных на укрепление институтов страны и подготовку ее как к восстановлению, так и членству в ЕС. Условия, пересматриваемые Еврокомиссией перед каждым траншем, включают меры по борьбе с коррупцией, судебную реформу, уважение верховенства права, надлежащее управление и модернизацию институтов.

Решение было принято 507 голосами против 38, при 26 воздержались.

«Украина борется за европейские ценности. Европейский Парламент и Европейский Союз продемонстрировали чрезвычайную солидарность с Украиной на гуманитарном, военном и финансовом фронтах. Сегодня мы одобрили подавляющее большинство голосов и с рекордной скоростью пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро, чтобы помочь Украине пережить войну и восстановить ее критически важную инфраструктуру» – заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Теперь кредит должен быть одобрен единогласно в Совете ЕС 6 декабря, прежде чем Еврокомиссия сможет выйти на рынки и выделить поддержку в начале 2023 года.