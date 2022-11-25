Украина получит грант на $4,5 миллиарда от США – средства пойдут на пенсии и соцвыплаты

В четверг, 24 ноября, Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Грантовые средства предоставлены США и направлены в Целевой фонд многих доноров как третьего дополнительного финансирования в рамках Проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине».

«Мы благодарны правительству Соединенных Штатов Америки и команде Всемирного банка за длительное сотрудничество, финансовую поддержку и солидарность с Украиной. Указанные грантовые средства являются очередным весомым вкладом в финансирование неотложных потребностей нашей страны. Это позволит нам и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и помощь для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором», – сказал Марченко во время подписания документа.

Грантовые средства будут направлены на пенсионные выплаты и обеспечение отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и другие.