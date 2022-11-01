На войну с Украиной россия уже потратила примерно $82 миллиарда – это четверть от прошлогодних доходов

Прямые военные расходы россии за девять месяцев войны, по расчетам Forbes, составляют примерно $82 млрд. Эта оценка включает непосредственные расходы, необходимые для поддержки военных действий. Но не включает стабильных расходов на оборону или потери, связанные с экономикой.

Об этом идет речь в материале Forbes.

В 2021 году все бюджетные доходы россии составляли $340 млрд. То есть рф уже потратила четверть прошлогодних доходов на военные действия.

«Если весной такие расходы могли выглядеть вполне приемлемыми, ввиду того что рф получала за нефть и газ около €1 млрд в день, то сейчас ситуация другая. Доходы федерального бюджета РФ от экспорта нефти и газа снижаются. Россия уже потеряла большую часть европейского газового рынка после остановки поставок через «Северный поток». С декабря начнут действовать санкции в отношении российской нефти», - говорится в материале.

Тем временем война требует больше денег. Осенью стоимость расходов на войну для рф выросла вдвое. Сейчас война требует минимум $10 млрд в месяц.