Ирландия построит подводную линию электропередач, которая объединит ее с Евросоюзом

Ирландия и Франция заключили соглашение о строительстве подводной линии электропередачи Celtic Interconnector стоимостью 1,6 млрд евро.
Об этом пишет Лига.net со ссылкой на Financial Times.
Линия протяженностью 575 км будет иметь мощность 700 МВт и позволит соединить Ирландию с остальным Европейским Союзом. Сейчас у энергосистемы островной Ирландии нет соединения с континентом. Большую часть электроэнергии Ирландия сейчас импортирует из Великобритании, но в будущем страна планирует стать крупным игроком на рынке возобновляемой энергетики.
– Ирландия построит около 10 тысяч МВт новых возобновляемых источников энергии в течение следующих 10 лет. С помощью Celtic Interconnector эту энергию можно будет экспортировать в Европу через Францию, что действительно важно с точки зрения экономического обоснования использования ВИЭ, – сказал радио RTÉ Марк Фоули, руководитель ирландской энергосети Eirgrid.