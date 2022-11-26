Ирландия построит подводную линию электропередач, которая объединит ее с Евросоюзом

Ирландия и Франция заключили соглашение о строительстве подводной линии электропередачи Celtic Interconnector стоимостью 1,6 млрд евро.

Об этом пишет Лига.net со ссылкой на Financial Times.

Линия протяженностью 575 км будет иметь мощность 700 МВт и позволит соединить Ирландию с остальным Европейским Союзом. Сейчас у энергосистемы островной Ирландии нет соединения с континентом. Большую часть электроэнергии Ирландия сейчас импортирует из Великобритании, но в будущем страна планирует стать крупным игроком на рынке возобновляемой энергетики.