В мире наблюдается дефицит дизельного топлива: цены выросли в 1,5 раза

Война России против Украины в ближайшее время может привести к серьезному дефициту дизельного топлива практически во всем мире.

Дефицит дизельного топлива может в свою очередь привести к усилению инфляции на рынках и серьезно затормозить экономический рост, пишет Bloomberg.

Научный сотрудник по вопросам энергетики Марк Финли из Университета Райса (Хьюстон, Техас) считает, что удар по экономике США из-за роста цены на дизель составит около 100 миллиардов долларов. Падение запасов дизеля и мазута наблюдается как в США, так и на территории Европы. К ухудшению ситуации приведут также санкции против РФ, которые начнут действовать в ближайшее время.

За последний год спотовые цены на нефть в Нью-Йорке выросли примерно на 50%. Если учитывать, что эта цена является одним из основных ориентиров для мировых трейдеров, то во многих странах следует ожидать скорого подорожания ГП.

В целом же самое тяжелое подорожание нефти будет переживать Европе, которая, несмотря на введение санкций против РФ в ближайшее время, продолжает экспортировать огромное количество дизельного топлива. Согласно данным Vortexa, октябрьский импорт ГП в Европу из России достиг пика с 2016 года.