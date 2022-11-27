На «черную пятницу» в США покупатели потратили онлайн более 9 миллиардов долларов

Во время акционных предложений на черную пятницу в США онлайн-покупатели потратили 9,12 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters, пишут Буквы.

Расходы в интернете увеличились на 2,3% согласно данным Adobe Analytics. Потребители ждут скидок именно к "традиционным" дням крупных покупок, несмотря на то, что акции начинаются еще в октябре.

Вероятно, понедельник снова станет самым большим днем онлайн-покупок в сезоне и принесет 11,2 миллиарда долларов США.

Издание отмечает, что Adobe Analytics измеряет электронную коммерцию путем анализа транзакций на веб-сайтах. Аналитики имеют доступ к данным о покупках в 85% из 100 лучших интернет-магазинов в Соединенных Штатах.