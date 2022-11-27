Украинские банки готовятся на случай блекаута, клиентов уверяют, что не будет проблем с наличными

Украинцам советуют не паниковать из-за гипотетической невозможности снять бумажные деньги – финучреждения готовились к таким сценариям и запас наличных денег у украинских банков на месяцы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как отмечают в НБУ, пока есть лишь временная проблема с физической доставкой купюр. Из-за отключения электричества не все банкоматы работают. Некоторые банки сделали определенные ограничения на выдачу, чтобы средства могли получить как можно больше людей.

В то же время в НБУ планируют, чтобы минимум тысяча банковских отделений в Украине постоянно работала, даже в условиях отсутствия света, а также имели интернет, чтобы люди получали все услуги. Пока таких отделений более 900, их карту в интерактивном режиме НБУ будет публиковать ежедневно у себя на сайте. Также украинцы могут снять наличные деньги на кассах в магазинах.

Кроме того, банки сегодня сотрудничают с крупными торговыми сетями, чтобы обеспечить возможность расчета картами даже в отсутствие света. Также, вскоре банки смогут разместить банкоматы в "Пунктах несокрушимости".

- Мы обратились сегодня к ОВА с просьбой разрешить банкам в отдельных "Пунктах несокрушимости" разместить дополнительные банкоматы и терминалы, чтобы люди и там имели доступ к наличным, - заявила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Отметим, что в разных рекомендациях на случай блэкаута советуют держать в наличной валюте хотя бы небольшую сумму, чтобы нерабочие банкоматы не стали неприятной неожиданностью.