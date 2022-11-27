Украине хватит запасов ядерного топлива на два года, в планах – организовать собственное производство

Президент Энергоатома Петр Котин заявил, что у Украины есть запасы ядерного топлива на два года и планирует запустить собственное производство.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

- Мы работаем с Westinghouse по созданию линии производства собственного топлива, основываясь на их технологиях. Мы уже производим головки и хвостовики топливных кассет, прошедших лицензирование американской компанией. То есть, половину мы будем производить сами, а другую половину будет поставлять Westinghouse, - сообщил Котин.

С начала войны Украина перестала покупать российское ядерное топливо, рассчитывая на собственные запасы. Энергоатом планирует перевести все энергоблоки украинских АЭС, которые были на российском топливе, на топливо компании Westinghouse.