Канада поможет украинским аграриям обеспечить продовольственную безопасность в мире, – нардеп Гайду

Украина и Канада усилят сотрудничество в сфере мировой продовольственной безопасности.

Такое заявление сделал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду во время состоявшегося в Торонто форума Rebuild Ukraine, сообщается на сайте ВРУ.

В мероприятии приняли участие более 300 компаний из Украины и Канады, планирующих проекты восстановления Украины, в том числе в агросекторе.

Сейчас идет работа над расширением Соглашения о свободной торговле между странами.

- Канада системно поддерживает украинских аграриев: отменила пошлины и квоты на наш экспорт, первой предоставила помощь на приобретение средств временного хранения урожая, расширяет рынок нашей агропродукции, - отметил Александр Гайду.

Сумма товарооборота агропродукции между Украиной и Канадой ежегодно растет. Больше всего Украина экспортирует продукты переработки овощей, плодов, жиров, растительных масел. Наше государство активно импортирует из Канады различные виды замороженной рыбы.