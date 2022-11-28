Канада поможет украинским аграриям обеспечить продовольственную безопасность в мире, – нардеп Гайду

Украина и Канада усилят сотрудничество в сфере мировой продовольственной безопасности.
Такое заявление сделал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду во время состоявшегося в Торонто форума Rebuild Ukraine, сообщается на сайте ВРУ.
В мероприятии приняли участие более 300 компаний из Украины и Канады, планирующих проекты восстановления Украины, в том числе в агросекторе.
Сейчас идет работа над расширением Соглашения о свободной торговле между странами.
- Канада системно поддерживает украинских аграриев: отменила пошлины и квоты на наш экспорт, первой предоставила помощь на приобретение средств временного хранения урожая, расширяет рынок нашей агропродукции, - отметил Александр Гайду.
Сумма товарооборота агропродукции между Украиной и Канадой ежегодно растет. Больше всего Украина экспортирует продукты переработки овощей, плодов, жиров, растительных масел. Наше государство активно импортирует из Канады различные виды замороженной рыбы.
– Канада, как и Украина, является мощным гарантом мировой безопасности. А также высокий уровень развития технологий в сфере ГМО, использовании пестицидов и агрохимикатов, семеноводстве. Именно в этих направлениях сегодня продолжаются изменения и в Украине. Поэтому надеемся еще более активную совместную работу между нашими государствами. Усиление этого сотрудничества – это шаг к обеспечению мировой безопасности, - добавил Александр Гайду.