У сына президента «Мотор Сичи» нашли недвижимость на Лазурном берегу на четверть миллиарда

Сын задержанного СБУ Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев (бывший заместитель председателя наблюдательного совета "Мотор Сичи") является бенефициаром ряда компаний во Франции, на которые зарегистрировано имущество на Лазурном побережье рыночной стоимостью около 6 миллионов евро (это почти 250 миллионов гривен).

Об этом говорится в совместном расследовании Схем (Радио Свобода) и проекта Scanner Project.

Журналисты установили, что Александр Богуслаев, в частности, владеет фирмой SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. На эту фирму записана квартира и подвальное помещение в Ницце на Английской набережной стоимостью 850 тысяч евро. Еще одна компания SCI BELLE EPOQUE, подконтрольная Александру Богуслаеву, владеет двумя апартаментами на 588 и 622 квадратных метра на бульваре Гюго в Ницце. Стоимость этой недвижимости на момент покупки – 1 миллион 320 тысяч евро. В элитном жилом комплексе в муниципалитете Вильнев-Лубе к западу от Ниццы компания Богуслаева-младшего SCI DES ANGES владеет еще двумя квартирами суммарной стоимостью 800 тысяч евро.

На другую французскую компанию SCI SLAVA, которой Александр Богуслаев владеет вместе с бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко, зарегистрирован дом на бульваре Эдуарда Восьмого в Ницце. Стоимость имения – 1 миллион 620 тысяч евро. Общая стоимость найденной «Схемами» недвижимости, согласно официальным документам, на момент покупки составляла 4 миллиона 590 тысяч евро (2010-2011 годы). Если учесть, что стоимость недвижимости во Франции за 10 лет официально выросла примерно на 30%, то получится 5,9 миллиона евро.

Напомним, 23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Их подозревают в коллаборационной деятельности и пособничестве россии. Это задержание произошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке со стороны «Мотор Сичи» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Вячеслав Богуслаев с 2000 года скрывал свое российское гражданство и недвижимость в москве (с 2002 года).