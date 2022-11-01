Нацбанк презентовал проект концепции е-гривны

Национальный банк Украины презентовал проект концепции цифровой гривны, призванной выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривны.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Цифровая гривна – это ее электронная форма, эмитентом которой является Национальный банк. В НБУ убеждены, что использование е-гривны должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, бизнеса, госорганов и так далее. НБУ открыл проект е-гривны в сентябре 2021 года, чтобы изучить целесообразность ее широкомасштабного выпуска в Украине.

Сейчас НБУ прорабатывает следующие возможные варианты использования е-гривны, от которых будут зависеть ее дизайн и основные характеристики:

- для розничных безналичных платежей с возможным функционалом «программированных» денег: для осуществления целевых соцвыплат, снижение расходов бюджета на контроль целевого использования средств, а также использование технологии смарт-контрактов для программирования разнообразной логики расчетов в зависимости от обстоятельств; - использование в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами); - для обеспечения возможности осуществления трансграничных платежей.

Национальный банк продолжает прорабатывать проект концепции е-гривны с участниками платежного рынка, участниками рынка виртуальных активов и государственными органами. По результатам обработки регулятор разработает финальную концепцию е-гривны.

Как отмечает заместитель главы НБУ Алексей Шабан, внедрение е-гривны может положительно повлиять на обеспечение экономической безопасности и усиление монетарного суверенитета государства, а также усилить способность регулятора поддерживать ценовую и финансовую стабильность.

Напомним, как ранее Нацбанк показал памятную медаль в честь Мариуполя.