СБУ задержала предателя, наводившего вражеский огонь по критической критической инфраструктуре Запорожья

Контрразведчики СБУ задержали еще одного корректировщика ракет, который «наводил» прицельные ракетные удары россии по критической инфраструктуре Запорожской области.

Об это сообщает пресс-служба СБУ.

В первую очередь, он «наводил» российское оружие на объекты энергетики и другие сооружения систем жизнеобеспечения.

Установлено, что после российских воздушных ударов он выходил на местность для фиксации последствий прилетов и передачи врагу соответствующих данных, которую граф исползовал для дальнейших обстрелов города.

Кроме того, он скрыто собирал информацию о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники на территории областного центра.

Собранные сведения передавал агрессору через соцсети, в том числе Telegram-канал предателя и кремлевского пропагандиста Рогова.

«Там он одобрительно комментировал рашистские «сообщения», призывал к поддержке страны-агрессора и излагал закрытые сведения об украинских объектах в виде «замеченных» электронных карт», - уточнили в сообщении.

Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали злоумышленника. По данным следствия, им оказался работник одного из украинских оборонных заводов. В начале полномасштабного вторжения его завербовали спецслужбы россии для проведения разведывательно-подрывной деятельности на юге Украины.

В поле зрения оккупантов попал из-за своей пророссийской «активности» в соцсетях, где ему предложили конфиденциальное сотрудничество. За это «гарантировали» деньги и «должность» в случае захвата региона.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с поличным с российским «куратором».

В настоящее время задержанному доложено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как ранее СБУ задержала предателя, который «сдавал» врагу разведданные о ПВО через российских «журналистов»