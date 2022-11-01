Украинская делегация прибыла в Израиль, чтобы обсудить создание в Украине эффектиной системы ПВО, – журналистка

В Израиль прибыла делегация из Украины с целью переговоров по созданию систем противоракетного предупреждения.

Об этом сообщила репортер Мориа Асраф Волберг в своем Twitter.

«Делегация из Киева, включая высокопоставленного представителя украинской армии, недавно прибыла в Израиль для ряда встреч с представителями Армии обороны Израиля. Целью официального визита было содействие созданию украинцами систем противоракетного предупреждения», – говорится в ее сообщении.

Имена представителей украинской стороны остаются в тайне. При этом, в сообщении добавили, что в Израиле хотели оставить визит делегации сдержанным «в тени политической щекотливости по отношению к Москве».

Ранее сообщалось, что Израиль может дать Украине современное оружие, если рф получит от Ирана ракеты.