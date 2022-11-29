После длительной паузы электротранспорт Николаева вышел на маршруты

Во вторник, 29 ноября, на городские маршруты Николаева вышел электротранспорт, а именно 23 троллейбуса и 19 трамваев.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Маршруты троллейбусов:

№2: Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - мкрн Намыв (с берегом)

№4: мкрн Намыв – Железнодорожный Вокзал «Николаев-Грузовый»

№6: мкрн Северный – ул. 3 Военная

№7: мкрн Намыв – мкрн Северный

№9: мкрн Северный – Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»

Маршруты трамваев:

№1: Яхт-клуб - Ш. Балка

№3: ЧСЗ – ул. 10 Военная

№6: Промзона – Центральный рынок

№ 10: Промзона – Ш. Балка

№11: Центральный рынок – ул. 10 Военная

Также по городу курсируют 16 автобусов КП «Николаевпастранс» и 229 маршрутных такси.

Напомним, что что движение электротранспорта было приостановлено на прошлой неделе после российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Из-за дефицита электроэнергии трамваи и троллейбусы временно не выпускали на маршруты.