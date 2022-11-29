После длительной паузы электротранспорт Николаева вышел на маршруты

Во вторник, 29 ноября, на городские маршруты Николаева вышел электротранспорт, а именно 23 троллейбуса и 19 трамваев.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Маршруты троллейбусов:
№2: Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - мкрн Намыв (с берегом)
№4: мкрн Намыв – Железнодорожный Вокзал «Николаев-Грузовый»
№6: мкрн Северный – ул. 3 Военная
№7: мкрн Намыв – мкрн Северный
№9: мкрн Северный – Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»
Маршруты трамваев:
№1: Яхт-клуб - Ш. Балка
№3: ЧСЗ – ул. 10 Военная
№6: Промзона – Центральный рынок
№ 10: Промзона – Ш. Балка
№11: Центральный рынок – ул. 10 Военная
Также по городу курсируют 16 автобусов КП «Николаевпастранс» и 229 маршрутных такси.
Напомним, что что движение электротранспорта было приостановлено на прошлой неделе после российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Из-за дефицита электроэнергии трамваи и троллейбусы временно не выпускали на маршруты.