Министр Кулеба призвал НАТО нарастить производство оружия, увеличить поставки ПВО и танков

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи министров стран-членов НАТО заявил, что странам Альянса необходимо нарастить производство оружия, поскольку без инвестиций в производство вооружений невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе.

Об этом Кулеба заявил в интервью изданию Politico.

«Пока мы ведем битвы сегодня, мы должны думать о том, как мы будем вести битвы завтра», - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что страны НАТО должны «начать производство необходимого вооружения уже сегодня». Если этого не произойдет, думает он, «мы не сможем победить».

«В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я приехал с тремя словами: оружие, оружие и оружие. На этот раз, хотя этот запрос остается абсолютно острым, я уточню его, сказав, что нам нужна противовоздушная оборона, танки и производственные линии», - сказал он.

Политик отметил, что чиновникам нужно быть реалистами и меньше полагаться на переменчивых партнеров.

«Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но они не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим соображениям», - сказал он.

«Вместо того чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы их убеждать, надо запускать производство, чтобы... мы не попадали в зависимость от прихотей третьих стран, которые имеют товар на складах, но не желают им делиться», - отметил министр.

Похвалив партнеров Украины за их вклад в обороноспособность страны, Кулеба в то же время не скрывал, что хотел бы видеть изменения в принятии решений Запада по поддержке Киева.

Украинские чиновники, а также некоторые из ближайших союзников Киева критикуют тенденцию некоторых западных правительств в течение последних нескольких месяцев сначала выражать нежелание предоставлять определенные виды поддержки, а затем постепенно менять политику по мере того, как растет возмущение поведением россии.

«Мы потеряли слишком много времени - и слишком много жизней, и слишком много квадратных километров нашей земли. Поэтому я думаю - надеюсь - что мудрость возобладает, что все надо делать вовремя, и не надо ждать, когда развернется очередная трагедия для того, чтобы кто-то смог преодолеть психологические барьеры принятия того или иного решения по Украине», - сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что большинство участников НАТО исчерпали запасы вооружения, но еще 10 стран могут продолжать помогать Украине.