Жители Николаева, получившие ранение в результате военных действий, смогут получить финансовую помощь

В Николаеве граждане, получившие ранения в результате военных действий, смогут получить финансовую поддержку от Агентства ООН по делам беженцев.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Для получения помощи необходимо обратиться в районные управления социальных выплат и компенсаций по следующим адресам:
- Ингульский район: улица Николаевская, 26
- Корабельный район: улица Новостроительная, 1
- Центральный район: улица Декабристов, 25
Прием пострадавших жителей начинается со среды, 30 ноября. Регистрировать поданные заявки будут представители ООН.
При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, медицинскую справку о получении ранения, карту для выплат.
Отмечается, что центры будут работать по будням с 10:00 до 16:00.
Ранее сообщалось, что в Украине выплату больничных будет осуществлять Пенсионный фонд.