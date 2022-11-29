Жители Николаева, получившие ранение в результате военных действий, смогут получить финансовую помощь

В Николаеве граждане, получившие ранения в результате военных действий, смогут получить финансовую поддержку от Агентства ООН по делам беженцев.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Для получения помощи необходимо обратиться в районные управления социальных выплат и компенсаций по следующим адресам:

- Ингульский район: улица Николаевская, 26 - Корабельный район: улица Новостроительная, 1 - Центральный район: улица Декабристов, 25

Прием пострадавших жителей начинается со среды, 30 ноября. Регистрировать поданные заявки будут представители ООН.

При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, медицинскую справку о получении ранения, карту для выплат.

Отмечается, что центры будут работать по будням с 10:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что в Украине выплату больничных будет осуществлять Пенсионный фонд.