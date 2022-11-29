Германия заключила долгосрочное соглашение с Катаром на поставку газа, чтобы заместить утраченный импорт из россии

Германия заключила долгосрочное соглашение с Катаром на поставку сжиженного природного газа (СПГ), что позволит Берлину заместить поставки российского газа выведенным из строя газопроводом «Северный поток».

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики Катара Саада аль-Кааби.

По условиям соглашения, которое подписали Qatar Energy и ConocoPhillips, Катар будет поставлять до 2 млн тонн СПГ в год. Соглашение заключено на 15 лет.

Газ будет поставляться с совместных предприятий ConocoPhillips в Катаре на плавучий терминал Брунсбуттель на северо-западе Германии.

Германия также зафрахтовала под эти нужды еще 5 импортных объектов. Кроме того, правительство планирует построить еще один терминал. В долгосрочной перспективе они позволят покрыть около 30-35% текущего спроса страны в газе.

Отмечается, что вышеуказанный объем составляет всего 6% от объема российского газа, импортированного Германией в прошлом году. Однако заключение этого соглашения является важным шагом, особенно на фоне растущей конкуренции на рынке СПГ, когда европейские страны соревнуются за газ из Азии.

По словам катарского министра аль-Кааби, его страна продолжает переговоры с покупателями из Германии о дополнительных поставках газа. Обсуждения ведутся с компаниями RWE и Uniper SE.

Аналитик в сфере СПГ компании Rystad Energy Каушал Рамеш рассказал агентству Reuters, что к 2027 году потребление газа в Германии составит около 73 млрд кубометров в год.