США выделят Украине $53 миллиона для восстановления энергосистемы

Соединенные Штаты предоставит Украине поддержку в размере 53 миллионов долларов для срочной закупки оборудования, необходимого для возобновления энергосистемы после российских ракетных ударов.
Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает CNN.
Финансирование предусмотрено на приобретение оборудования для восстановления электросети и его должны поставить в Украину как можно быстрее.
«Этот пакет будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, устройства защиты от скачков напряжения, разъединители, транспортные средства и другое критически важное оборудование», - отмечают в записке, присланной редакциям.
Отмечается, что эти средства предоставляются дополнительно к 55 миллионам долларов экстренной поддержки для энергетического сектора Украины.
Ранее сообщалось, что Украина протестировала импорт электроэнергии из Румынии.