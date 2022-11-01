США выделят Украине $53 миллиона для восстановления энергосистемы

Соединенные Штаты предоставит Украине поддержку в размере 53 миллионов долларов для срочной закупки оборудования, необходимого для возобновления энергосистемы после российских ракетных ударов.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает CNN.

Финансирование предусмотрено на приобретение оборудования для восстановления электросети и его должны поставить в Украину как можно быстрее.

«Этот пакет будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, устройства защиты от скачков напряжения, разъединители, транспортные средства и другое критически важное оборудование», - отмечают в записке, присланной редакциям.

Отмечается, что эти средства предоставляются дополнительно к 55 миллионам долларов экстренной поддержки для энергетического сектора Украины.

Ранее сообщалось, что Украина протестировала импорт электроэнергии из Румынии.