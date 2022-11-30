«Наибольший экономический проект в Европе нашего времени»: На восстановление Украины уже нужно более триллиона долларов США

Полное восстановление Украины после победы в развязанной россией войне будет крупнейшим экономическим проектом в Европе, который теперь можно оценить более чем в триллион долларов США.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая на встрече с руководителями крупного бизнеса в рамках открытия Нью-Йоркской фондовой биржи.

- Общий проект украинского восстановления – это будет крупнейший экономический проект в Европе нашего времени. Самый большой для нескольких поколений. Его объем уже сейчас оценивается в сотни миллиардов долларов. А с необходимой модернизацией украинской инфраструктуры с учетом нужд безопасности – это более триллиона долларов. И в достаточно короткой перспективе – менее десяти лет, - сказал глава государства.

В то же время он рассказал, что уже начата реализация проекта восстановления Украины после боевых действий за Fast Recovery Plan, который позволяет немедленно восстанавливать всю необходимую инфраструктуру на освобожденной территории.

Президент убежден, что какая-либо компания нигде в мире пока не найдет таких возможностей, как в Украине.

– Инфраструктурные фонды найдут большое количество проектов в аэропортах и в строительстве новых дорог, мостов. Фонды недвижимости получат рынок с сотнями миллионов квадратных метров нового жилья, офисов, логистики, промышленной недвижимости. Банки, финансовые учреждения могут выйти в Украину на огромный рынок кредитования всех этих проектов. Страховые компании смогут предложить новые страховые продукты с учетом специфики нашего региона и наших рисков. Операторы гостиниц смогут раскрыть наш большой туристический и деловой потенциал, считает Зеленский.

Он призвал бизнесменов планировать инвестиции уже сейчас, не дожидаясь, когда будет победа.

Президент подчеркнул, что около 80% украинской территории свободны от врага, и украинские воины и народ постоянно увеличивают это количество, ежедневно двигаясь к победе. И большая часть Украины уже сейчас готова к реализации новых бизнес-проектов.

- Вы можете спросить меня: как идти в Украину сейчас, когда война продолжается? Я отвечу вам: любая компания, которая сможет поставить на свой продукт отметку Made in Ukraine, автоматически станет частью истории украинской смелости и победы, глобально известной истории, а вместе с тем – частью нашей жизни, которую мы защищаем всеми силами и с помощью сильнейших мировых государств и лидеров, – добавил Зеленский.

Как сообщалось, в Украине разработан План быстрого восстановления (Fast recovery plan), предусматривающий оперативное восстановление объектов социальной инфраструктуры, разрушенных в результате полномасштабного российского вторжения, и должен учесть лучшие современные строительные стандарты.