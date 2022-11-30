В Эстонии запустили в обращение монету «Украина и свобода»

Банк Эстонии запустил в обращение через банки и торговые точки 2 миллиона монет номиналом 2 евро со специальным дизайном, посвященным Украине и свободе.

Об этом сообщила пресс-служба Банка Эстонии.

Монету также можно купить с благотворительной целью как памятный продукт, поскольку средства от продажи пойдут на поддержку украинской борьбы за свободу.

«Монета в 2 евро, посвященная Украине, с сегодняшнего дня начнет поступать через магазины в Эстонии и других странах Европы. Эта монета напоминает людям, что свобода является наивысшей ценностью, и она дается очень дорогой ценой. Украина сейчас ведет войну ценой жизней собственного народа за общие ценности европейского культурного пространства, и мы должны продолжать поддерживать их в этом», – сказал глава Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Он добавил, что Банк Эстонии принял решение выпустить монету именно в этом году, прежде всего для финансовой поддержки Национального банка Украины.

Как известно, на монете номиналом в 2 евро «Украина и свобода» есть слова «Слава Украине» и изображена девушка как символ нежности, которая защищает птицу в руке, а также колос пшеницы. Дизайн монеты разработала молодая беженка из Харькова Дарья Титова, которая учится в Эстонской академии художеств.