Еврокомиссия предложила план конфискации замороженных €300 миллиардов центробанка рф в пользу Украины

Европейская комиссия предложила план конфискации замороженных активов россии для компенсации ущерба, нанесенного ею Украине.

Соответствующее заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в Европе были заморожены €300 миллиардов резервов центрального банка россии и €19 миллиардов российских олигархов.

- Россия должна финансово заплатить за разрушения, которые она вызвала. Убытки, нанесенные Украине, оцениваются в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине убытки и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов, - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что в краткосрочной перспективе ЕС мог бы вместе с партнерами создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования.

- Затем мы использовали бы полученные средства для Украины. А после снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине, - отметила президент Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС будет работать над международным соглашением с партнерами, чтобы сделать это возможным законным способом.

Как известно, на данный момент Еврокомиссия разрабатывает девятый пакет санкций в отношении россии. О планах ЕС арестовывать замороженные активы россии для помощи Украине ранее писал Bloomberg. По данным издания, ЕС также намерен вводить вторичные ограничения против физических и юридических лиц, помогавших подсанкционным лицам в обходе запретов.