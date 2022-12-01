Число Bitcoin-миллионеров за год сократилось на 80%

Аналитическая компания Glassnode опубликовала отчет, в котором говорится, что медвежий тренд на рынке криптовалют в этом году стал причиной 80-процентного сокращения биткоин-миллионеров, на кошельке которых есть минимум $1 млн у BTC.

Дан и собирались с момента роста актива до своего максимального значения в $69 тыс в ноябре прошлого года, пишет finance.ua.

25 ноября 2022 года во всем мире насчитывалось 23 345 электронных аккаунтов, на которых хранилось более $1 млн в криптоактивах первой цифровой валюты. 8 ноября прошлого года количество Bitcoin-миллионеров составляло 112 898. В то же время, по данным Cointelegraph, продолжает расти количество кошельков с 1 и более BTC на счету.

На 27 ноября показатель составил 952 тысячи, что явилось рекордом за всю историю наблюдений. Однако в целом с 18 ноября начало сокращаться количество кошельков с ненулевым балансом, в последний раз это наблюдалось в апреле 2021 года. К моменту написания Bitcoin торгуется по $16 196, за сутки цена актива снизилась на 2,14%.

