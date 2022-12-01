Канада выпустила облигации для помощи Украине на $500 миллионов: Их раскупили за сутки

Правительство Канады 29 ноября завершило выпуск пятилетних облигаций «Суверенитета Украины» (Ukraine Sovereignty Bonds) в размере $500 миллионов. Их раскупили уже 30 ноября.

Об этом сообщили в правительстве Канады.

«Эти средства помогут правительству Украины предоставлять основные услуги украинцам этой зимой, такие как пенсии, закупка топлива и восстановление энергетической инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Большинство покупателей этих облигаций из Канады. В частности, физические лица приобрели таких ценных бумаг почти на $50 миллионов.

«В целом в список инвесторов входит широкий круг внутренних и международных институциональных инвесторов, разных уровней правительств и иностранных официальных учреждений, таких как центробанки», — отметили в канадском правительстве.

После переговоров с Украиной вырученные средства будут направлены на специальный счет МВФ.

Срок погашения облигации наступит 24 августа 2027 - в День Независимости Украины. Тогда держатели ценных бумаг получат полное погашение собственных начальных инвестиций.