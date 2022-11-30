АМКУ предлагает правительству вернуть госконтроль за оборотом топлива

АМКУ предлагает правительству вернуть госконтроль за оборотом светлых нефтепродуктов (топлива), поскольку ни один госорган в целом не владеет полной информацией об обороте горючего, а государство «не может прогнозировать и планировать действия» на рынке из-за отсутствия такой информации.

Об этом говорится в заявлении Антимонопольного комитета.

В Комитете пояснили, что после дефицита горючего на розничном рынке весной 2022 года приступили к двум исследованиям.

«Первое — связано с выявлением причин и факторов, повлиявших на ограничение предложения на рынке розничной реализации светлых нефтепродуктов (речь идет о высокооктановых бензинах и дизельном топливе). Второе – с установлением цен на топливо в течение 2022 года», – заявили в АМКУ.

Комитет добавляет, что еще не имеет окончательных результатов исследования, но «учитывая повышенный спрос на горючее, которое в любой момент может привести к повторению ситуации апреля-мая 2022 года», решил «срочно обратиться» к правительству с основными проблемными вопросами, которые выявили течение исследований.

Так, АМКУ заявляет, что невозможно оценить объемы рынков горючего, а также реальный спрос и предложение на горючее после введения военного положения в стране.

«Одним из основных этапов проведения АМКУ исследований является определение объемов рынков горючего, оценка соотношения спроса и предложения. С этой целью АМКУ обращался в органы государственной власти, производителей, импортеров, субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную реализацию горючего. В ходе исследования АМКУ столкнулся с большим трудом в получении указанной информации, а полученные данные являются неполными. Указанное усложняет формирование окончательных выводов в исследованиях. В частности, превышал ли спрос предложение на рынке в период апреля-мая 2022 года», — говорится в позиции АМКУ.

Так, подчеркивается, что ни один государственный орган и государство в целом не владеют полной и достоверной информацией об обращении топлива в Украине.

А государство не может прогнозировать и планировать действия на рынке горючего в связи с отсутствием указанной информации и зависит от участников рынков горючего.

«Субъекты хозяйствования — участники рынков горючего, понимая бесконтрольность рынка, могут совершать действия, законность которых сложно проверить», — подчеркнули в АМКУ. «В условиях сложившейся в стране ситуации, АМКУ уверен, что государство должно иметь влияние на рынок, в том числе осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение дефицита. Комитет поддерживает позицию правительства относительно необходимости и важности ограничения работы публичных электронных реестров, их публикации в средствах массовой информации. Вместе с тем сам сбор такой информации не должен быть прекращен, а ее защита должна осуществляться должным образом», — резюмируют в Комитете.

АМКУ, в частности, предлагает правительству определить орган госвласти и «возложить на него полномочия по сложению и ведению фактических и прогнозных балансов спроса и предложению светлых нефтепродуктов (топлива)».