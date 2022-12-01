Национальный банк Украины предлагает обновить условия автострахования. С просьбой изменить закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств обратился в финансовый комитет Верховной Рады Украины (ВРУ).

Об информирует прессслужба НБУ .

Национальный банк выступает за следующие изменения на рынке автогражданки:

– новые стандарты качества страхования; - введение европейских практик к формированию страховых полисов; - улучшение качества обслуживания клиентов; - усовершенствование Моторного (транспортного) страхового бюро.

Новые стандарты качества страхового покрытия предусматривают усиление уровня защиты пострадавших в авариях путем постепенного (в течение семи лет) увеличения максимальных размеров страховой выплаты до размеров, установленных в странах Европейского Союза, создания системы аннуитетных (регулярных и последовательных) страховых выплат в случае причинения тяжкого вреда здоровью. ю жизни пострадавших. Если автомобиль получит повреждение, то страховая выплата будет рассчитываться без вычета износа его составных частей/деталей.

Европейские подходы к формированию страховых полисов будут предусматривать отмену действующего государственного регулирования цен. Предлагают вычислять для каждого страхователя индивидуально, в зависимости от того, были ли у него аварии в прошлом. Страховые полисы переведут в электронный формат, а бумажную форму полностью отменят.

В вопросе повышения уровня обслуживания клиентов НБУ предлагает внедрить модель обязательного прямого урегулирования убытков. Согласно ей, потерпевший сможет обратиться за урегулированием события к «своему» страховщику. Граждане будут выбирать страховщиков, учитывая цену услуг, качество, скорость предоставления. Еще предлагают упразднить ограничение максимального размера страховой выплаты в случае оформления документов об аварии через европротокол.

Усовершенствование Моторного (транспортного) страхового бюро предусматривает создание классической двухуровневой системы корпоративного управления МТСБУ, где будет правление и совет с независимыми членами. Бюро должно будет отчитываться об использовании средств перед НБУ.

Нацбанк рассчитывает, что соответствующие изменения будут работать с 1 января 2024 года.