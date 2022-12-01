ЕС выделит Украине дополнительный €1 миллион для разминирования территорий

Европейский союз дополнительно выделит 1 миллион евро на проведение разминирования в Украине.

Об этом на пресс-конференции в четверг в Лодзе в рамках двухдневного заседания Совета министров ОБСЕ заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«На этой встрече мы представим предложение поддержки Украине и ОБСЕ. Я сообщу о выделении дополнительного 1 миллион евро на проведение операций по разминированию в Украине в рамках ОБСЕ», – проинформировал Боррель перед началом заседания.

Напомним, в «Укроборонпроме» презентовали «карандаш» для разминирования.