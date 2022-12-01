Из одесских портов отправили 27 тысяч тонн пшеницы для Алжира

В рамках «зерновой инициативы» из украинских портов отправили 27 тысяч тонн пшеницы для Алжира, который страдает от продовольственного кризиса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Так, 1 декабря из портов Большой Одессы вышел караван из 3-х судов, которые доставят 126 тыс тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них - балкер GOLDEN ARSENAL с украинской пшеницей для Алжира.

«Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 22 судна. На них загружают 767 тысяч тонн украинской агропродукции. По «зерновому коридору» движутся 4 судна под загрузку 205 тысяч тонн агропродукции», - говорится в сообщении.

В министерстве отчитались, что с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 508 судов, которыми экспортировано 12,4 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Ранее сообщалось, что США выделят до $20 миллионов на «зерновую программу», объявленную Зеленским на G20.