Российский «Газпром» существенно сократил добычу и экспорт газа

За последние 11 месяцев российский газовый монополист «Газпром» сократил добычу газа на 19,4% по сравнению с прошлым годом, а также сократил экспорт на 44,5%.

Об этом свидетельствует информация пресс-службы «Газпрома».

В отчете монополиста указано, что в январе-ноябре 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 376,9 млрд куб. м газа. Это на 19,4% (на 90,8 млрд. куб. м) меньше, чем в прошлом.

Кроме того, отмечается, что спрос на газ компании на внутреннем рынке за этот период упал на 5,7% (12,8 млрд. куб. м).

Что важно понимать, экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд куб. м – а это на 44,5% (76,3 млрд куб. м) меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также «Газпром» подтверждает, что экспорт газа в Китай газопроводом «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC растет.