Коломойский потерял более $1 млрд состояния и перестал быть долларовым миллиардером, – Forbes

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, входивший ранее в список долларовых миллиардеров, за время полномасштабного вторжения России в Украину потерял имущества на $1,08 млрд.

Об этом сообщает «Forbes Украина».

По данным издания, у Коломойского осталось по состоянию на ноябрь имущество на сумму $0,85 млрд.

Наибольшие потери бизнесмен понес в нефтяном бизнесе – из имущества на сумму $920 млн осталось $180 млн.

В «минусе» Коломойский, по подсчетам «Forbes Украина», оказался и в других отраслях: металлургические активы стали меньше на $90 млн, медиа-активы – на $70 млн, облэнерго – на $40 млн, химические активы – на $20 млн, порты – на $20 млн.

Не потерял Коломойский в заграничных активах, наличности и яхтах-самолетах, считает «Forbes Украина».