«Укрэнерго» выставит счет россии за уничтоженные объекты инфраструктуры

«Укрэнерго» выставит счет россиянам за уничтоженные украинские объекты.

Об этом сообщил директор по правовым вопросам НЭК «Укрэнерго» Максим Юрков.

Он отметил, что компания фиксирует повреждения в реальном времени каждый день.

- Составляем смету и в ближайшее время мы выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты, – сообщил Юрков.

Он подчеркнул, что у компании есть определенный опыт выставления счетов российской федерации.

- Потому что мы одни из немногих судились и продолжаем этот процесс по нашим активам в Крыму, — отметил Юрков.

Он сообщил, что сейчас уже разрабатывается правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы по компенсациям за нанесенный ущерб.

Напомним, ранее в «Энергоатоме» подсчитали, что убытки от оккупации Запорожской АЭС превышают ₴28 миллиардов.