Страны-члены ЕС, G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть в $60

Дипломаты Европейского Союза в пятницу, 2 декабря, окончательно договорились установить предельную цену на российскую нефть, транспортируемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом сообщил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садос, а также другие европейские дипломаты и чиновники на условиях анонимности, передает ЕП.

Как сообщалось ранее, договоренность между 27 государствами-членами Европейского Союза предполагает, что в первую очередь предельная цена на нефть из россии будет составлять 60 долларов за баррель и будет пересматриваться каждые два месяца так, чтобы быть ниже рыночной на 5%.

Переговоры об установлении предельной цены на российскую нефть в Брюсселе были противоречивыми и продолжались больше недели. Польша и сначала страны Балтии не соглашались на слишком высокую цену, поскольку утверждали, что она не будет иметь эффекта.

Вслед за ЕС члены G7, а также Австралия (итого – «Коалиция за ограничение цены») ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из российской федерации, на уровне 60 долларов США за баррель.

«Ограничение цены является важным инструментом ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования своей незаконной войны в Украине, а также для обеспечения надежной поставки нефти на мировые рынки. Эта политика особенно важна для обеспечения поставки нефти в страны с низким и средним уровнем дохода, которые сильно пострадали от последствий российской войны», - говорится в заявлении Минфина США.

На следующей неделе Коалиция по ограничению цен на нефть запретит широкий спектр услуг, включая морское страхование и торговое финансирование, связанные с морской транспортировкой сырой российской нефти, если покупатели не будут покупать ее по цене ниже 60 долларов за баррель.

Импортеры, которые будут покупать российскую нефть по цене не выше верхней границы, будут иметь доступ к ряду услуг стран коалиции, жизненно важных для торговли нефтью.

С 5 февраля 2023 года этот запрет на услуги распространится на морскую транспортировку нефтепродуктов российского происхождения, если эти продукты не будут продаваться по цене или ниже предельной цены, которая будет объявлена до 5 февраля 2023 года.

Политика ограничения цен ориентирована на поддержку поставок российской нефти на мировой рынок при одновременном уменьшении доходов, которые российская федерация получает от реализации нефти, в особенности в свете завышенных цен, вызванных войной.

Для достижения этой цели ЕС и другие страны, входящие в Коалицию по ограничению цен, разработали верхний предел цены для поддержки потока российской нефти по сниженным ценам.

Россия ранее утверждала, что не будет продавать нефть странам, поддержавшим ценовое ограничение.