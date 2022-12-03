Financial Times: россия формирует «теневой флот» из устаревающих танкеров, чтобы обойти нефтяные санкции Запада

Россия формирует «теневой флот» танкеров, чтобы продавать нефть новым покупателям в условиях нефтяных санкций стран Запада. По мнению аналитиков, россии потребуется доступ к большему количеству танкеров, чем обычно, потому что длина каждого рейса будет больше, нефть, которая ранее продавалась в Европе, будет отправлена ​​новым покупателям в Азии, например, Индии, Китаю и Турции.

Об этом со ссылкой на «Financial Times» сообщает The Insider.

Как известно, дипломаты Европейского Союза в пятницу, 2 декабря, окончательно договорились установить предельную цену на российскую нефть, транспортируемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Вслед за ЕС члены G7, а также Австралия (итого – «Коалиция за ограничение цены») ввели ограничение цены на российскую нефть.

К международным ограничениям на российскую нефти относятся запрет ЕС на ее морской импорт, который вступает в силу 5 декабря, и новый предел мировых цен на топливо из рф. Планируется, что ограничения в отношении российской нефти вступят в силу с 5 декабря, а с 5 февраля 2023 года будут распространены на нефтепродукты. Ожидается, что такие меры ЕС и G7 отсекут Москву от значительной части мирового танкерного флота, поскольку страховщикам, в том числе таким крупным, как Lloyd's of London, будет запрещено страховать суда с российской нефтью — независимо от их назначения — если она не продается по ограниченной цене. Однако россия уже давно заявила, что не будет иметь дела ни с одной страной, обеспечивающей соблюдение потолка, и такая позиция означает, что она может отказаться поставлять нефть на условиях, установленных Западом.

По оценкам судоходного брокера Braemar, россия незаметно накопила флот из более чем 100 устаревающих танкеров, чтобы помочь обойти западные ограничения. Энергетическая консалтинговая компания Rystad сообщает, что в 2022 году россия добавила в цепочку нефтеперевозок 103 танкера за счет закупок и перераспределения судов, обслуживающих Иран и Венесуэлу — две страны, на которые распространяется западное нефтяное эмбарго. Чаще всего анонимные покупки танкеров можно отследить по значительному увеличению неназванных или новых покупателей, появляющихся в реестрах. Закупаемым судам, как правило, 12-15 лет, и ожидается, что они будут списаны в ближайшие годы, говорит Ануп Сингх, руководитель отдела исследований танкеров в Braemar.

- Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы, — сказал Сингх. — Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России.

Кроме того в Braemar отмечают, что в 2022 году операторы, вероятнее всего связанные с россией, приобрели до 29 супертанкеров, известных как VLCC (Very Large Crude Carrier), — очень крупных нефтевозов, каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей, а также 31 танкер размера Suezmax, способный нести около 1 млн баррелей каждый, и 49 танкеров Aframax, каждый из которых может перевозить около 700 000 баррелей.

Пример VLCC

- Количество судов, которое понадобится России, чтобы перевезти всю ее нефть, просто ошеломляет, — говорит Крейг Кеннеди, эксперт по российской нефти из Гарвардского центра Дэвиса, который отслеживает наращивание российского флота. — В последние месяцы мы видели довольно много продаж неназванным покупателям, и через несколько недель после продажи многие из этих танкеров появляются в России, чтобы принять свою первую партию сырой нефти.

Несмотря на покупку судов, россия все равно столкнется с их дефицитом, считают аналитики, и в первые месяцы 2023 года может столкнуться с трудностями при сохранении уровня экспорта, что приведет к росту цен. По данным Rystad, общие российские объемы, потерянные для рынка, могут в конечном итоге достичь 600 тысяч баррелей в день, если Москва в качестве ответной меры сократит поставки нефти в Европу по трубопроводам, на которые санкции не распространяются, до того, как у нее будет достаточно танкеров для их перенаправления.