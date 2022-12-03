Австрия передаст в траст-фонд Всемирного банка €20 миллионов для Украины

Австрия внесет вклад в размере 20 миллионов евро в новый фонд помощи Украине от Всемирного банка.

Об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер в субботу после встречи с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде.

«Таким образом, мы демонстрируем нашу солидарность с населением и вносим устойчивый вклад в стабильность в Европе», – сказал Бруннер.

Австрийский вклад касается вновь созданного целевого фонда Всемирного банка по оказанию помощи, восстановлению и реконструкции Украины Ukraine Recovery Trust Fund (URTF). Траст-фонд направлен на поддержку Украины в планировании и внедрении мер по восстановлению, а также в поддержке государственных услуг, в т. ч. в энергетическом секторе.

Глава Министерства финансов Австрии подчеркнул, что восстановление «не может ждать до окончания войны», и поддержка мер в этом направлении является важной задачей для Австрии.

Напомним, как австралийский магнат создал инвестиционный фонд, чтобы собрать $20 миллиардов на восстановление Украины.