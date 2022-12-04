Во Всемирном банке пересчитали стоимость восстановления Украины после войны – теперь необходимо около €600 миллиардов

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде считает, что послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро.

Такое мнение она высказала в интервью австрийской газете Die Presse.

«Раньше мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы восстановить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например в плане энергоэффективности? По состоянию на начало июня это было около 350 миллиардов евро», – заявила Бьерде.

Она добавила, что сейчас эта цифра значительно увеличилась: «Это точно рост до 500-600 миллирдов евро».

По словам вице-президента ВБ, для восстановления Украины нужен большой план наподобие «плана Маршалла», и это должно быть «сочетание государственных и частных денег».

Комментируя последствия российских ракетных обстрелов для функционирования украинской промышленности, вице-президент ВБ заявила, что «украинцы проводят отличную работу, восстанавливая разрушенное». Но если так будет продолжаться и дальше, Украина может столкнуться с нехваткой запчастей.

«Поэтому мы работаем с другими партнерами над экстренной помощью, чтобы предоставить как оборудование, так и ликвидность для продолжения ремонтных работ», – заявила она.

Бьерде сообщила, что до начала атак на гражданскую инфраструктуру во Всемирном банке прогнозировали падение ВВП Украины в этом году на 35%, однако теперь этот показатель может быть больше.

«Наверное, это будет ближе к 40 процентам. Без инфраструктуры нет экономики, а значит, нет налоговых поступлений для Украинского государства. Это очень тревожная ситуация», - отметила вице-президент ВБ.

Она также обратила внимание на катастрофические гуманитарные последствия российской войны против Украины:

«До конца 2022 года в Украине восемь миллионов человек будут жить за чертой бедности. Уровень бедности вырастет с двух до 25%».

Напомним, Зеленский ранее заявлял, что на восстановление Украины уже нужно более триллиона долларов США.