Украина и ОАЭ разрабатывают соглашение об экономическом партнерстве

Украина и Объединенные Арабские Эмираты 5 декабря объявили о намерении заключить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA).

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Совместное заявление подписали первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди.

В 2021 году общий объем двусторонней торговли товарами и услугами между Украиной и Эмиратами составил $1,147 млрд. Объем инвестиции ОАЭ в экономику Украины в прошлом году составил почти $243,3 миллионов. В отраслевом разрезе наибольшую долю сотрудничества между Украиной и ОАЭ занимает торговля агропромышленной продукцией (более 50%). Поэтому ради продовольственной безопасности на Ближнем Востоке Эмираты заинтересованы в скорейшем экономическом восстановлении нашего государства.

– ОАЭ получили заслуженную репутацию важного международного торгового и логистического центра. В то же время Украина известна своей ролью глобального гаранта продовольственной безопасности и быстрорастущего ІТ-центра. Поэтому CEPA сделает наши экономики взаимодополняющими, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы над продвижением торговли, цифровой экономики, а также содействия нашему инвестиционному сотрудничеству, - отметила Юлия Свириденко.

По словам министра из Эмиратов, Украина стала первым европейским государством, с которым ОАЭ намерены заключить CEPA.

– Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Украиной открывает ряд новых возможностей для наших экспортеров, инвесторов и производителей, а также предоставляет доступ к новым рынкам в Азии, Африке и на Ближнем Востоке для сельскохозяйственной и промышленной продукции из Украины, – отметил Аль Зейуди.

Кроме торговли агропромышленной продукцией, наибольшую часть экономического сотрудничества между Украиной и ОАЭ занимает металлургия (около 30%). В то же время чрезвычайно перспективно сотрудничество в инфраструктурных проектах, энергетике, фармацевтической промышленности, а также в сфере инноваций, исследований, разработок и технологий. Переговоры между Украиной и ОАЭ по заключению CEPA уже начались.