В ноябре рф недополучила 1,5 миллиарда долларов доходов от нефти и газа

В ноябре бюджет рф недополучил 90,2 миллиарда рублей (около 1,5 миллиарда долларов США) нефтегазовых доходов по ожиданиям минфина.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на заявление минфина рф.

При этом в декабре российский минфин прогнозирует приток дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в размере 176,1 миллиарда рублей – в связи с тем, что нефть на рынке дороже, чем была заложена в базовый уровень.

Как прогнозируют в минфине рф, таким образом совокупный за два месяца объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составит 85,9 миллиарда рублей.

При этом в 2022 году в рф «временно приостановлено» бюджетное правило, регулировавшее использование дополнительных доходов федерального бюджета от продажи нефти и газа, поэтому покупок иностранной валюты и золота за счет этих денег не будет.

В минфине рф заявляют, что в ноябре россия получила в общей сложности 866,4 миллиарда рублей нефтегазовых доходов – это на 32% меньше, чем было в октябре (1281,7 миллиарда рублей).

В октябре объем поступлений от продажи энергоресурсов был наибольшим, по меньшей мере, с января 2021 года, свидетельствуют статистика министерства.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов в ноябре обвалился почти вчетверо по отношению к октябрю: 108,9 миллиарда рублей против 435,1 миллиарда рублей.

Напомним, что дипломаты Европейского Союза, G7 и Австралия 2 декабря окончательно договорились установить предельную цену на российскую нефть, транспортируемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал слабой позицией решение о предельных ценах на российскую нефть, поскольку установленные прайсы не будут оказывать значительного влияния на бюджет российской федерации, что позволит стране-агрессору продолжать войну.