В украинском Кабмине надеются провести в марте индексацию пенсий

В марте 2023 украинские пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсионных выплат.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает Укринформ.

- У правительства есть политическая договоренность о том, что мы будем искать средства для индексации пенсий в марте 2023 года, как это заложено в законе. Ситуация непростая, но мы понимаем, как мы двигаемся в бюджетном процессе, есть определенная международная поддержка, есть определенный коридор, в рамках которого мы можем действовать, поэтому я уверена, что помочь нашим пенсионерам мы сможем, – сказала министр.