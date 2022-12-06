В украинском Кабмине надеются провести в марте индексацию пенсий

В марте 2023 украинские пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсионных выплат.
Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает Укринформ.
- У правительства есть политическая договоренность о том, что мы будем искать средства для индексации пенсий в марте 2023 года, как это заложено в законе. Ситуация непростая, но мы понимаем, как мы двигаемся в бюджетном процессе, есть определенная международная поддержка, есть определенный коридор, в рамках которого мы можем действовать, поэтому я уверена, что помочь нашим пенсионерам мы сможем, – сказала министр.
Она напомнила, что ежегодная индексация пенсий в Украине установлена с 1 марта с учетом уровня инфляции.
– В связи с повышением прожиточного минимума некоторые пенсии вырастут в среднем на 5%, и эта сумма в бюджете на следующий год заложена, – подчеркнула министр.