В Киеве в квартире многоэтажки взорвался газовый баллон, обошлось без жертв

В Киеве в Деснянском районе на 17 этаже в одной из квартир 22-этажного жилого дома произошел взрыв газового баллона без последующего горения.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В квартире разрушена смежная стена комнаты, балкон, оконная рама с окном спальной комнаты, облицовка ванной комнаты и мебель, частично разрушена стена соседней квартиры. От обломков взрыва повреждены припаркованные у дома три легковых автомобиля. Также повреждены кондиционеры на 5, 10, 13 и 14 этажах. 38-летний мужчина получил незначительные ожоги рук, головы и шеи. Он госпитализирован в ожоговый центр.