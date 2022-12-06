Шмыгаль рассказал сколько Кабмин выделил на армию с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения россии Кабинет министров выделил 1,13 триллиона гривен на финансирование армии и сектора безопасности Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словами министра, для украинского правительства финансирование армии и безопасность страны были, есть и будут главным приоритетом.

«Сейчас мы направляем большую часть всех бюджетных ресурсов именно на эту сферу. Абсолютно все налоги, которые граждане и бизнес платят сейчас в бюджет, направляют на обеспечение наших военных. За время войны на финансирование армии и сектора безопасности Украины правительство выделило 1 триллиона 130 миллиардов гривен. На зарплаты всем, кто сейчас защищает Украину, было выделено 770 млрд грн. На закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружения мы выделили 176,2 миллиарда гривен, что больше, чем за последние 10 лет вместе взятые», - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Также он отметил, что в государственном бюджете Украины на 2023 год заложен необходимый ресурс, чтобы военные были обеспечены всем необходимым.

«Оружия и техники будет закуплено, модернизировано и отремонтировано на 300 миллиардов гривен», - добавил он.

Ранее сообщалось, что украинским военным разрешили брать отпуск во время военного положения.