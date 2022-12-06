Шмыгаль надеется, что с помощью партнеров Украина закроет дефицит в бюджете

Украина рассчитывает, что бюджетный дефицит в следующем году удастся закрыть благодаря поддержке международных партнеров.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с Премьер-министром Молдовы Натальи Гаврилице, передает «Укринформ».

– Дефицит бюджета общеизвестен – 38 миллиардов долларов на следующий год. Фактически мы имеем сегодня политические обещания и уже проголосованы 17 миллиардов евро от Европейской Комиссии, от Европейского Союза. У нас также есть обещания от Соединенных Штатов Америки в сумме 9,8 миллиарда долларов. Мы также работаем с МВФ, с которым уже есть программа мониторинга. И не позже первого квартала, надеемся получить большую финансовую программу, которая также станет существенной финансовой поддержкой для Украины, что позволит нам полностью закрыть весь дефицит бюджета 2023 года, - сказал Шмигаль.

Он заверил, что сейчас украинские власти активно работают по этому вопросу с международными финансовыми организациями и институтами, с G7.

Государственный бюджет на 2023 год предусматривает более одного триллиона гривен на финансирование армии, другие ключевые расходы – это пенсии, медицина и образование. По оценкам Министерства финансов, в следующем году ежемесячный дефицит бюджета составит 3-4 миллиарда долларов США.