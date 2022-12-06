Новые санкции ЕС могут затронуть горнодобывающий сектор россии, - FT

Еврокомиссия рассматривает запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций против москвы из-за ее агрессии в отношении Украины.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Financial Times.

Запрет станет частью девятого пакета ограничений Евросоюза, который страны-члены планируют обсудить в ближайшие дни.

«Чиновники надеются, что санкции будут согласованы до конца следующей недели», – отмечает Financial Times.

Новый пакет ограничений также может содержать экспортный контроль над гражданскими технологиями, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов; запрет на операции с тремя российскими банками и адресные санкции в отношении 180 человек.

«Санкции , вероятно, коснутся четырех российских каналов, которые, как считают в ЕС, используются москвой для пропаганды. Кроме того, будет введен запрет на сделки с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями» , – пишет Financial Times.

Напомним, 5 декабря вступил в силу восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами.

Ограничение цены на российскую нефть позволит установить лимит на колебания цены на основании чрезвычайных рыночных условий и резко снизит доходы россии от торговли нефтью после того, как она начала войну против Украины. Такое ограничение цен также призвано стабилизировать глобальные энергетические цены и смягчить негативные последствия для поставок энергии в третьи страны.

Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать у России поставляемую морским путем нефть. На трубопроводную нефть запрет не распространяется. Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.

Совет ЕС принял 3 декабря решение об установлении предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровне 60 дол. США за баррель.