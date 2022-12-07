Украина получит грантовые €200 миллионов от Германии для поддержки переселенцев

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал грантовое соглашение с немецким банком развития KfW на 200 миллионов евро, которые должны быть направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Минфин Украины.

Как отмечается, из-за войны свои дома вынуждены были покинуть в целом 13,6 миллиона человек и около половины из них нашли себе безопасное место в Украине и как внутренне перемещенные лица нуждаются в финансовой поддержке для удовлетворения таких насущных потребностей, как одежда, еда, лекарства и жилье.

«Украинское государство делает чрезвычайные вещи для преодоления последствий войны и обеспечения своих граждан – особенно тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за войны. С помощью этой программы мы хотим еще больше укрепить социально-экономическую устойчивость внутренне перемещенных лиц и таким образом подготовить для всего украинского общества лучшие основы для экономического развития и восстановлени», – сказала посол Германии Анка Фельдгузен.

Грантовое соглашение направлено на такие цели, как:

- Поддержка систем социальной защиты; - Скорая помощь малообеспеченным слоям населения; - Обеспечение основы для будущего восстановления и дальнейшего экономического развития;

Финансовый взнос будет уплачен по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития в государственный бюджет Украины и использован для финансирования украинской программы помощи внутренне перемещенным лицам.

Всего в 2022 году в рамках немецкого сотрудничества для развития Украине оказана поддержка на сумму около 600 миллионов евро. Значительная часть этого идет на поддержку внутренне перемещенных лиц или пострадавших от войны общин.

Напомним, Украина получит грант на $4,5 миллиарда от США – средства пойдут на пенсии и соцвыплаты.